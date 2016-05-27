«Коньяспор» планирует выкупить Молло

Полузащитник «Сент-Этьена» Йоан Молло, который провел в «Крыльях Советов» на правах аренды прошлый сезон, может продолжить карьеру в турецком «Коньяспоре». Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до середины 2017 года, поэтому руководство рассчитывает продать его, чтобы выручить деньги за сделку.

Известно, что кроме «Коньяспора» 26-летним французом интересуются российские клубы «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар». В составе «Крыльев Советов» 26-летний Молло провел в 23 матча в российской Премьер-лиге, в которых отдал шесть результативных передач.