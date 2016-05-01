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    Молло: «Интерес «Спартака» и «Локомотива»? Рассмотрю все варианты»

    Полузащитник «Сент-Этьена» Йоан Молло, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», заявил, что по окончании нынешнего сезона рассмотрит варианты с продолжением карьеры в одном из российских клубов.

    – Вы арендованы у «Сент-Этьена» до конца сезона. Уже знаете, где продолжите карьеру? Ходят слухи об интересе к вам со стороны «Спартака» и «Локомотива».

    – Этот вопрос неактуален. На сегодняшний день я игрок «Крыльев», и, учитывая, что задача о сохранении места в премьер-лиге еще отнюдь не решена, не время заниматься моей персоной. Когда сезон закончится, все обсудим. Пока же это неуместно.

    – Вы хотели бы остаться в России или вернуться во Францию?

    – Не могу загадывать. Живу в настоящем времени и сосредоточен на выполнении клубной задачи. Когда мы ее решим, буду думать, чего мне хочется, а чего нет.

    – Значит, вы все-таки были бы не прочь остаться?

    – Конечно, нет. Рассмотрю все варианты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 20:50
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