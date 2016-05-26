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    Ярошенко, Манучарян и Асеведо могут покинуть «Урал»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, кто может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. По его словам, это полузащитники Герсон Асеведо и Константин Ярошенко, а также форвард Эдгар Манучарян.

    «Скорей всего, команду покинут Асеведо, Ярошенко, Манучарян. Аренда закончилась у Мартыновича и Рязанцева. Ведем переговоры с Сапетой. Он обещал дать ответ до 10 июня. Также хотим сотрудничать с «Войводиной». Было бы хорошо, если туда будем отправлять наших молодых тренеров», – сказал он.

    Источник: Twitter

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    26.05.2016 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 26 мая 2016, 16:37

      В ФНЛ ни как собрались?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 26 мая 2016, 13:13

      пи....ец лучшие игроки уходят,что сложно выкупить мартыновича,краснодар на холяву забрал подберезкина пообещав в замен мартыновича,бреед какой то

      2
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      biglake 26 мая 2016, 12:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ждем вылета урала в следующем сезоне

      -7
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 мая 2016, 11:24

      Герсон Асеведо норм игрок,жаль

      6
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