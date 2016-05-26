«Цюрих» покинул Суперлигу Швейцарии

Команда нападающего Александра Кержакова «Цюрих» покинула высшую лигу чемпионата Швейцарии. Несмотря на победу в матче последнего 36-го тура над «Вадуцем» (3:1), «Цюрих» завершил сезон на последнем месте в турнирной таблице.

Напомним, Кержаков перешел в швейцарский клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно. Российский игрок принял участие в 18-ти матчах, отметившись семью голами. Контракт форварда с «Зенитом» истекает этим летом. Его дальнейшую судьбу будет решать новый наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу.

Чемпионат Швейцарии. Суперлига. 36-й тур

Цюрих – Вадуц – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Авдияй, 58; 1:1 – Кецоевич, 67; 2:1 – Буфф, 69; 3:1 – Кох, 76.