Дмитрий Комбаров: «Я не против Нойштедтера и Гилерме, меня неправильно поняли»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров опроверг свои слова о том, что в национальной команде должны выступать только русские футболисты.

«На днях дал интервью, в котором прозвучало, что якобы я против натурализованных игроков в сборной, против Нойштедтера и Гилерме. Это не так, меня неправильно поняли. Да, в целом считаю, что в национальной команде должны выступать местные игроки. Но бывают исключения.

Гилерме уже сто лет в России, прекрасно говорит по-русски и справедливо получил российский паспорт. Считаю, что он один из лучших вратарей в РФПЛ. Нойштедтер вообще русский, просто его родители уехали за рубеж. Чего говорить, у меня самого крестный живет в Германии. Это не говорит о том, что он иностранец. Поэтому считаю, что попадание этих игроков в сборную – это нормально.

Хочется, чтобы мои слова трактовали правильно, а не пытались искать сенсации на ровном месте. Тем более перед ответственным стартом на чемпионате Европы, где эти игроки вполне способны помочь команде добиться успеха», – сказал Комбаров.