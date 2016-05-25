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  • Дмитрий Комбаров: «Я не против Нойштедтера и Гилерме, меня неправильно поняли»

Дмитрий Комбаров: «Я не против Нойштедтера и Гилерме, меня неправильно поняли»

25 мая 2016, 12:46
10

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров опроверг свои слова о том, что в национальной команде должны выступать только русские футболисты.

«На днях дал интервью, в котором прозвучало, что якобы я против натурализованных игроков в сборной, против Нойштедтера и Гилерме. Это не так, меня неправильно поняли. Да, в целом считаю, что в национальной команде должны выступать местные игроки. Но бывают исключения.

Гилерме уже сто лет в России, прекрасно говорит по-русски и справедливо получил российский паспорт. Считаю, что он один из лучших вратарей в РФПЛ. Нойштедтер вообще русский, просто его родители уехали за рубеж. Чего говорить, у меня самого крестный живет в Германии. Это не говорит о том, что он иностранец. Поэтому считаю, что попадание этих игроков в сборную – это нормально.

Хочется, чтобы мои слова трактовали правильно, а не пытались искать сенсации на ровном месте. Тем более перед ответственным стартом на чемпионате Европы, где эти игроки вполне способны помочь команде добиться успеха», – сказал Комбаров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Комбаров Дмитрий Гилерме Нойштедтер Роман
Комментарии (10)
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Zmeu'
1464170265
Мужик сказал-мужик сделал! Мужик не сказал-мужик не сделал,мужик передумал))))
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aleksandrkas
1464170329
В таком случае нужно излагать свои мысли яснее! А то навалил в кучу всего, хрен разгребешь.
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kotmyshka
1464171183
Не поймите меня правильно...
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zadira56
1464171256
"Да, в целом считаю, что в национальной команде должны выступать местные игроки" Как это неправильно поняли? Ты определись чего хочешь...
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ViktorMG
1464171348
Поэтому лучше говорить меньше, а больше делать своё дело. Журналюги тоже кушать хотят и поэтому прежде, чем что-то сказать надо сто раз подумать, чтобы потом не оправдываться.
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Громит
1464175576
Походу будет и 3е опровержение)
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REDWHITE_
1464177844
Бревнище дзюба языком молит все подряд и ему сходит с рук)))
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макс438
1464178900
Переобулся
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Etiainen
1464185148
коварные журналисты)
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vlalvl
1464231515
Что то не так пошло.
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