Агент Луческу: «Договоренность с «Зенитом» достигнута»

Агент Аркадий Запорожану, который ведет дела экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу, подтвердил информацию о договоренности румынского специалиста с «Зенитом».

«В настоящий момент идут переговоры. Прогноз благоприятный. Собственно, сейчас обсуждается техническая часть соглашения. Я вот вышел ксерокопировать паспорт, и вы позвонили. Принципиальная договоренность была достигнута накануне, когда состоялась встреча Луческу и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Не имею права рассказывать все, но стороны, на мой взгляд, произвели друг на друга позитивное впечатление», – заявил Запорожану.