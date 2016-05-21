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    Хохлов: «Динамо» противопоставит «Зениту» желание и самоотдачу»

    Экс-полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов отметил, что во встрече 30-го тура РФПЛ против «Зенита» бело-голубые приложат все усилия, чтобы добыть три очка и сохранить прописку в элитном российском дивизионе. Напомним, динамовцы в случае поражения имеют очень большие шансы покинуть Премьер-лигу.

    «Матч для «Динамо» крайне важный, решающий. Команда будет биться до последнего, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Мне хотелось бы, чтобы московская команда набрала очки и осталась в Премьер-лиге. Бело-голубые могут противопоставить «Зениту» желание и самоотдачу.

    К сожалению, «Динамо» не помогла встряска, вызванная заменой главного тренера. Этот способ вообще не всегда работает. Если бы это всегда действовало, то все команды бы этим пользовались.

    У «Зенита», как и у «Динамо», отсутствуют важные игроки. Но питерцам есть, кем их заменить, а у москвичей практически одна молодежь», – сказал Хохлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2016 13:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 21 мая 2016, 16:08

      откровенно глуповатый человек, игрок и никакой тренер((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 мая 2016, 15:13

      Вылет Динамо из РФПЛ , о котором весь чемпионат говорили болельщики-- СВЕРШИЛСЯ!

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