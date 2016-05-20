«Динамо» обратилось к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

Московское «Динамо» сделало официальное обращение к болельщикам клуба в преддверии матча заключительного тура РФПЛ против «Зенита», который пройдет завтра, 21 мая.

Напомним, что по итогам 29-ти туров динамовцы находятся на 14-м месте в таблице, опережая зону вылета на одно очко.

«В субботу нас ожидает главный матч сезона, один из важнейших в истории великого клуба «Динамо».

Победа не придет просто так. Если мы отнесемся к игре как к очередной. Если все будет идти, как идет. Если кто-то из футболистов на поле позволит себе мысль: «Почему я, а не партнер». Если на полупустых трибунах будет стоять свист и раздаваться скандирования против собственной команды. В этом случае мы обречены.

Но мы обязательно выиграем, если сделаем все, что в наших силах, а команда и болельщики будут единым целым.

Если футболисты выйдут на поле спокойными и уверенными в себе, с горящими сердцами и холодной головой, с неистребимой верой в победу, с тем, что называется чувством локтя. В футболе очень часто выигрывает тот, кто больше хочет и более сплочен.

Мы победим, если болельщики на 90 минут забудут обо всех негативных эмоциях, о последних неудачах, о каких-то разногласиях. Если все силы направят исключительно на поддержку команды. Если энергетика на трибунах будет такой, какой еще не было.

Это сложно. Но это возможно! Для этого каждый должен отложить в сторону все дела. Даже тот, кто еще ни разу не приезжал на «Арену Химки» и ждет открытия стадиона «Динамо». Надо окрасить трибуны в бело-голубые цвета. Доставайте с антресолей подзабытый динамовский шарф или флаг, надевайте клубные футболки.

Не время рассчитывать на соседа. Сейчас каждый, кому дорого «Динамо», должен сделать все возможное для победы. Прийти сам и привести как можно больше друзей. Сорвать голос, поддерживая команду, будь ты на трибуне за воротами или на центральных секторах. Футболисты должны чувствовать, что они не один на один с соперником, что за спиной многотысячная армия преданных поклонников клуба, страстно желающих выиграть.

Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди у касс и поддержать команду с самых первых минут!

Уверены, что если все – футболисты и болельщики – проникнутся этими мыслями, то победа будет за нами. Только вместе мы сила!

Все на стадион!

Одна жизнь – одна команда!» – говорится в обращении на официальном сайте «Динамо».