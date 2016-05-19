Яровинский: «ЦСКА имеет предложения по Базелюку и Тену»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский заявил, что армейцев могут покинуть два игрока, находящихся в настоящее время в аренде. Речь идет о форварде Константине Базелюке («СКА-Энергия») и защитнике Петре Тене («Томь»). По обоим футболистам у красно-синих имеются предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Базелюк принял участие в 27-ми поединках хабаровского клуба, забив девять голов. На счету Тена в команде из Томска 28 игр.

«По Базелюку и Тену у нас есть конкретные предложения об их выкупе, сейчас по ним ведутся переговоры», – сказал Яровинский.