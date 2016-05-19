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    Рыжиков: «Рубин» настраивать на матч с ЦСКА не надо»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков пообещал дать настоящий бой ЦСКА в последнем матче чемпионата России.

    «Готовимся к матчу. Все понимают, что это заключительная игра сезона, а также матч, который определяет чемпиона страны. Игроков «Рубина» настраивать на этот матч не надо. Дадим претенденту на чемпионство настоящий бой.

    Не ожидал, что буду признан лучшим игроком «Рубина» в этом сезоне. Секрет успеха? Стараюсь выкладываться в каждом матче и приносить «Рубину» пользу. Спасибо большое болельщикам. Теперь надо оправдывать звание лучшего игрока», – сказал Рыжиков в эфире «БИМ-Радио».

    Напомним, что матч «Рубин» – ЦСКА состоится в субботу, 21 мая, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 16:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +40

      Salim73 20 мая 2016, 14:05

      Удачи вам ребята

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 19 мая 2016, 22:58

      Парочку точно будь добр вынь )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 19 мая 2016, 22:08

      Пусть об штанги бьётся и взглядом провожает мяч в свои ворота.)))).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 19 мая 2016, 20:01

      Это типа какая-то дворовая команда объявила чемпиону бой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 19 мая 2016, 18:57

      ЦСКА ВПЕРЕД!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      iglls73 19 мая 2016, 18:27

      весь Ростов будет болеть за тебя, главное не пропусти

      -3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 мая 2016, 17:30

      Удачи, Сергей!!!

      -3
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