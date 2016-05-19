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    Рыжиков стал лучшим игроком «Рубина» в сезоне

    Болельщики выбрали лучшего футболиста «Рубина» в сезоне-2015/16. Им стал голкипер команды Сергей Рыжиков. 35-летнему голкиперу отдали предпочтение 61% участников голосования.

    Он стал единственным игроком «Рубина», сыгравшим во всех 29 матчах чемпионата, в 28 из них без замен. Лишь в 7-м туре он не сумел доиграть встречу до конца из-за красной карточки, которая впоследствии была отменена. В пяти матчах Сергей сумел оставить ворота на замке (не считая игру с «Мордовией»), в остальных 23 играх пропустил 36 мячей.

    Источник: ФК «Рубин»

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    19.05.2016 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2016, 15:00

      Надеюсь от цска не пропустит

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