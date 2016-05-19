«Арсенал» готов предложить 65 миллионов за Морату

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты. Руководство «канониров» готово заплатить за игрока сборной Испании до 65 миллионов евро.

Напомним, что права на 23-летнего форварда принадлежат «Ювентусу», однако Морату в любой момент может купить «Реал», который имеет первоочередное право выкупа футболиста за 30 миллионов евро.

Сообщается, что мадридцы намерены воспользоваться этим правом и вернуть испанца в свой клуб, после чего продать его в «Арсенал».