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    «Краснодар» ведет переговоры с Бен Арфа

    Известный российский инсайдер Нобель Арустамян сообщил об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Ниццы» Атему Бен Арфа.

    «В России им интересуются «Краснодар». Уже были конкретные переговоры. Но уж слишком серьезная конкуренция у «Краснодара», – написал Арустамян в Twitter.

    В прошедшем сезоне Лиги 1 Бен Арфа сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

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    18.05.2016 12:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 18 мая 2016, 18:19

      Удачи Краснодару в подписании этого игрока! Он очень поможет клубу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Gans333 18 мая 2016, 16:45

      не поедет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 18 мая 2016, 15:50

      Хороший сезон провёл арфа, только очень часто он травмируется.. В рфпл его быстро сломают...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 18 мая 2016, 15:49

      Пересмотрел игру с цска. Странный матч сыграли быки. По моему Сергей Николаевич кого то в шею выгонит. Стыдно за некоторых игроков. Очень жалко Кононова.................

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -16

      scikuni > Серёга Краснодарский 18 мая 2016, 15:50

      кононов и слили поняшкам, даже поздравил потому что думал ростов лег уже

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -16

      scikuni > vvv246 18 мая 2016, 15:56

      ну хоть не ростову в 100 раз бюджет меньше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      ивасык телесык 18 мая 2016, 14:53

      бугага

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 18 мая 2016, 14:12

      Федя больше забил

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Argon 18 мая 2016, 15:38

      конечно Федя круче, куда ему там до Феди)))

      -1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 18 мая 2016, 13:39

      Да не пойдет он в Краснодар))) не смешите)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Veteran83 > SD-Podonok 18 мая 2016, 15:12

      Почему бы и нет?!
      Хатему - 29 и следующий контракт может быть последним серьезным контрактом в его жизни. Так что, баблище может сыграть решающую роль.

      0
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      ...
      Рейтинг: -16

      scikuni > SD-Podonok 18 мая 2016, 15:51

      да хоть куда лишь бы не в лузерпул, кстати удачи севилье

      0
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 18 мая 2016, 13:25

      Класс!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 мая 2016, 13:01

      Круто!

      0
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 18 мая 2016, 12:38

      А было бы шикарно кстати! Да и возможен такой трансфер вполне. Бен Арфа уже не молод, топ-клубы его если и возьмут, то на лавку, да и то на сезон. А в России и чемпионат более менее сильный, плюс будет игроком основы, плюс еврокубки будут, деньгами в России не обидят, да и контракт года 2-3 можно заключить. Хороший вариант для всех сторон по-моему.

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > RЕАLMADRID1902 18 мая 2016, 13:52

      Более менее сильный?Для кого,для нас с вами?Потому что он наш?Кто в Европе наш чемпионат сильным считает интересно?История нашего футбола показывает,что он атнюдь не сильный,а все жизнь перспективный,только перспективы его тупиковые,потому что развиваться нет желания,а охото только сразу все взять,ни чего не далая для этого!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 > AnTiNeHrEsT 18 мая 2016, 14:00

      А какие чемпионаты сильнее за исключением Испании, Англии, Италии и Германии? Во Франции только ПСЖ и всё, в остальном ничем не лучше.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > AnTiNeHrEsT 18 мая 2016, 14:00

      Ни дать, ни взять. Все верно сказано. Только от этого перспективный уже тошнит. Показатель наша сборная.

      -2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Black Giz 18 мая 2016, 14:40

      не только сборная , но и игроки этой сборной в первую очередь...

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > BAIv 18 мая 2016, 15:16

      +

      -2
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      Рейтинг: -16

      scikuni > AnTiNeHrEsT 18 мая 2016, 15:52

      так вот их-за таких позорных политпроектов как синит он и не силен

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      Рейтинг: -16

      scikuni > BAIv 18 мая 2016, 15:54

      бля куебань то куда лезет пора чистится в пердив, этот город черно-зеленый

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