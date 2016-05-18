«Краснодар» ведет переговоры с Бен Арфа

Удачи Краснодару в подписании этого игрока! Он очень поможет клубу
Известный российский инсайдер Нобель Арустамян сообщил об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Ниццы» Атему Бен Арфа.
«В России им интересуются «Краснодар». Уже были конкретные переговоры. Но уж слишком серьезная конкуренция у «Краснодара», – написал Арустамян в Twitter.
В прошедшем сезоне Лиги 1 Бен Арфа сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и шесть результативных передач.
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— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 18 мая 2016 г.