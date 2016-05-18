«Краснодар» ведет переговоры с Бен Арфа

Известный российский инсайдер Нобель Арустамян сообщил об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Ниццы» Атему Бен Арфа.

«В России им интересуются «Краснодар». Уже были конкретные переговоры. Но уж слишком серьезная конкуренция у «Краснодара», – написал Арустамян в Twitter.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Бен Арфа сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и шесть результативных передач.