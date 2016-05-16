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    Бердыев: «Мы заслужили этот праздник вместе с болельщиками»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 29-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0). Эта победа гарантировала ростовчанам попадание в Лигу чемпионов.

    «Урал» был мотивирован. Понимал меру ответственности наших ребят. Многое не получалось. Но в итоге, думаю, мы заслужили этот праздник вместе с болельщиками. Мы давно его ждали.

    Поздравляю всех, кто болел за нас по всей России и за рубежом с этим праздником», – сказал Бердыев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 22:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 мая 2016, 10:44

      Спасибо Курбан Бекиевич, спасибо ребята за эту победу!!! Вы лучшие и вы достойно выступите в Лиге Чемпионов, что бы не говорили завистники!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > vgarakh 17 мая 2016, 13:53

      для начала пусть квалификацию пройдут в грууппуу

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 17 мая 2016, 07:58

      Праздник и на нашей улице

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 мая 2016, 07:21

      Поздравляю Ростов с Лигой Чемпионов! Но впереди еще тур, нужно первое место занимать.

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 17 мая 2016, 06:42

      Два матча сыграют в Лиге Чемпионов и вылетят в Лигу Европы!!!

      -1
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > Baggio1986 17 мая 2016, 13:26

      Да хоть один не твоё собачье дело,заслужили пускай играют а там как получится,хотя у Бердыева и в ЛЧ получалось грандов на место ставить

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 > slavutiq70 17 мая 2016, 19:52

      А ты чё рамсишь,быдло?!!!

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 > slavutiq70 17 мая 2016, 19:54

      Это моё мнение, а пес,это ты!!!

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 > slavutiq70 17 мая 2016, 19:56

      Вроде взрослый,а как писюн отвечаешь!!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 мая 2016, 23:56

      Молодцы!!!!Дай Бог с пробами будет всё нормально и тогда гимн Лиги Чемпионов услышат в живую жители Ростова-на-Дону!!!Дай Бог!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 мая 2016, 22:53

      Что-то и Кононов поздравил ЦСКА с чемпионством, и тут уже радуются второму месту. Но впереди же еще одна игра. Всякое может случиться.

      1
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 16 мая 2016, 22:51

      Рад за Ростов и хотелось бы что бы они сохранили Бердыева,а там и стадион новый достроят,смотри и спонсор появятся,и вообще для развития футбола в России нам нужны сильные клубы в провинции,

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > fcsmRomik 16 мая 2016, 23:38

      Шутишь? Папа из Динамо подтянулся.Динамо конец,Ростов молодец

      -1
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