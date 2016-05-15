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  • Черевченко: «Локомотиву» пришлось играть против 14-ти человек в матче с «Зенитом»

Черевченко: «Локомотиву» пришлось играть против 14-ти человек в матче с «Зенитом»

15 мая 2016, 21:32
7

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко после матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1) подчеркнул, что железнодорожникам пришлось столкнуться с дополнительным соперником в лице судейской бригады.

«Я долго держался, но скажу: судья не справился с игрой. И не впервые. Именно Вилков с «Локомотивом» не справляется. Может, личная неприязнь у него. Не знаю. Я горжусь командой, сегодня мы играли против 14-ти человек.

Теоретические шансы на Лигу Европы есть, будем бороться до последнего», – сказал Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Черевченко Игорь Вилков Михаил
Комментарии (7)
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mdu86
1463337396
Вилков - судья продажная!!! Такое судейство ни в какие ворота не лезет!!! Ему нужно пожизненно запретить работать на матчах даже дворового футбола!!! Наверное только в России судят рефери с явным лишним весом!...
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Диктор
1463338692
Ну да -вы же так горды,целое ОЧКО взяли.А что он промолчал про гнилые поступки Миранчука? И если честно я смотрел матч -скажу субьективное мнение-судья по большому счету нормально отсудил.
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Пчела 672
1463338716
))) не понимаю)) Игорь а что ты хотел на Петровском))) не эмоционализируй))) там всех кто сопротивляется сажают на свисток)) а особенно, когда газовикам очки нужны) судья действительно упустил нить игры
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LokoGoGo
1463342907
читая комментарии ниже, просто диву даешься... какие все (Пчела не в счет) странные. Пенальти был как и в те, так и в другие ворота поставлен верно. Было несколько моментов, где судья действовал "на усмотрение". Но действия его были настолько незаметны (кроме одного момента где-то там во втором тайме), что я бы не подкопался. Но просто стоит вспомнить предыдущие матчи, где судил Вилков Локо... действительно, по сумме - очень интересно. И Геннадьич долго держалсяя. я помню его интервью, где он говорил, что не обсуждает судей
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Motiv
1463391983
Все правильно сказал. Судья продажная (с)
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