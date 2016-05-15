Черевченко: «Локомотиву» пришлось играть против 14-ти человек в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко после матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1) подчеркнул, что железнодорожникам пришлось столкнуться с дополнительным соперником в лице судейской бригады.

«Я долго держался, но скажу: судья не справился с игрой. И не впервые. Именно Вилков с «Локомотивом» не справляется. Может, личная неприязнь у него. Не знаю. Я горжусь командой, сегодня мы играли против 14-ти человек.

Теоретические шансы на Лигу Европы есть, будем бороться до последнего», – сказал Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».