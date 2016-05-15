Щербаченко: «Бокового арбитра матча между «Анжи» и «Мордовией» нужно пожизненно дисквалифицировать»

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко остался недоволен работой бокового арбитра в матче 29-го тура РФПЛ между саранской командой и «Анжи», когда из спорного положения был забит первый гол в исполнении Янника Боли.

«Боли забил красивый гол. Очень. Спору нет. Только там был трехметровый офсайд! Это возмутительно. Считаю, в перерыве игры нужно дисквалифицировать бокового арбитра Кулалаева. Причем пожизненно! Должен выйти работать во втором тайме другой судья. Я бы вообще предложил проверить Кулалаева на детекторе лжи!» – сказал Щербаченко.