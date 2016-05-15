Примера. «Спортинг» обыграл «Вильярреал» и другие результаты

В поединках 38-го тура Примеры «Спортинг» на своем поле справился с «Вильярреалом», «Бетис» добился победы над «Хетафе», а «Леванте» уступил «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур
Спортинг – Вильярреал – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Х. Родригес, 8; 2:0 – Альварес, 79..
Голы: 1:0 – Пеццелла, 56; 2:0 – Кастро (пенальти), 73; 2:1 – Медран, 84.
Райо Вальекано – Леванте – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Эрнандес, 12; 2:0 – Х. Санчес, 23; 2:1 – Верса (пенальти), 60; 3:1 – Мику, 73.
Источник: Бомбардир.ру