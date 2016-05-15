Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Спортинг» обыграл «Вильярреал» и другие результаты

Примера. «Спортинг» обыграл «Вильярреал» и другие результаты

15 мая 2016, 22:22

В поединках 38-го тура Примеры «Спортинг» на своем поле справился с «Вильярреалом», «Бетис» добился победы над «Хетафе», а «Леванте» уступил «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

Спортинг – Вильярреал – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Х. Родригес, 8; 2:0 – Альварес, 79..

Бетис – Хетафе – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пеццелла, 56; 2:0 – Кастро (пенальти), 73; 2:1 – Медран, 84.

Райо Вальекано – Леванте – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 12; 2:0 – Х. Санчес, 23; 2:1 – Верса (пенальти), 60; 3:1 – Мику, 73.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Спортинг Вильярреал Бетис Хетафе Райо Вальекано Леванте
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий возглавил новую команду
22:27
4
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
3
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
2
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
5
Все новости
Все новости
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
17:46
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
15:42
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
Вчера, 14:57
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
Вчера, 13:59
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
Вчера, 10:36
2
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+