Матч между «Металлистом» и киевским «Динамо» был прерван из-за поведения болельщиков

Матч 26-го тура УПЛ между «Металлистом» и киевским «Динамо» был прерван на 49-й минуте из-за беспорядков болельщиков на трибунах. В частности, фанаты забросали поле дымовыми шашками, в результате чего образовалась дымовая завеса. Главный судья встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Кроме того, рефери рассматривает вариант с досрочным прекращением игры.

Отметим, что матч был остановлен при счете 0:2 в пользу киевской команды. Дубль на свой счет записал Лукаш Теодорчик.