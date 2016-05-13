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    Селезнев: «Контракт с «Кубанью» разорвал, еду на Украину»

    Украинский нападающий Евгений Селезнев в интервью Depo.Сектор дал понять, что больше не является игроком «Кубани», за которую выступал с февраля этого года.

    – Есть информация, что на высшем уровне лоббируют ваши интересы, чтобы Фоменко вызвал вас в сборную Украины. Уже готовы ехать?

    – Я об этом не знаю. У меня свои проблемы, я только забрал контракт у «Кубани».

    – Уже отдали вам контракт, то есть вы не игрок «Кубани»?

    – Да, все правильно, контракт забрал.

    – В Украину лететь будете?

    – Получается, да, полечу через Украину… на Украину – там семья меня ждет.

    – Какие предложения есть из Украины?

    – Не могу говорить, нужна тишина.

    – Топ-клубы Украины?

    – С чего вы взяли, что это будет Украина?

    – Даже так. В Европу поедете?

    – Не могу говорить, агент занимается.

    – Нет обиды на Фоменко, что перестал вызывать?

    – А какие обиды? Нужно было улучшать кондиции. Вот я 9 игр сыграл, забил 3 гола. На это были объективные причины: другой клуб, другой чемпионат, другая страна. У нас не получилось с «Кубанью», вот и все.

    – А «Кубань» деньги отдала?

    – Этим будут заниматься юристы, не я.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2016 12:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 14:31

      Ну и Слава Богу что свалил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 13 мая 2016, 14:01

      Шлюха ветренная как и все хохлы ни копейки не заслужил

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 13 мая 2016, 13:49

      попутного ветра, а лучше урагана...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 13 мая 2016, 13:23

      нафига его вообще брали!!! ПИНДОС - пусть валит в свою залежную

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 13 мая 2016, 13:00

      Скатертью дорога...

      4
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