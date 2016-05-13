Селезнев: «Контракт с «Кубанью» разорвал, еду на Украину»

Украинский нападающий Евгений Селезнев в интервью Depo.Сектор дал понять, что больше не является игроком «Кубани», за которую выступал с февраля этого года.

– Есть информация, что на высшем уровне лоббируют ваши интересы, чтобы Фоменко вызвал вас в сборную Украины. Уже готовы ехать?

– Я об этом не знаю. У меня свои проблемы, я только забрал контракт у «Кубани».

– Уже отдали вам контракт, то есть вы не игрок «Кубани»?

– Да, все правильно, контракт забрал.

– В Украину лететь будете?

– Получается, да, полечу через Украину… на Украину – там семья меня ждет.

– Какие предложения есть из Украины?

– Не могу говорить, нужна тишина.

– Топ-клубы Украины?

– С чего вы взяли, что это будет Украина?

– Даже так. В Европу поедете?

– Не могу говорить, агент занимается.

– Нет обиды на Фоменко, что перестал вызывать?

– А какие обиды? Нужно было улучшать кондиции. Вот я 9 игр сыграл, забил 3 гола. На это были объективные причины: другой клуб, другой чемпионат, другая страна. У нас не получилось с «Кубанью», вот и все.

– А «Кубань» деньги отдала?

– Этим будут заниматься юристы, не я.