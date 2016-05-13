Селезнев: «Контракт с «Кубанью» разорвал, еду на Украину»

Украинский нападающий Евгений Селезнев в интервью Depo.Сектор дал понять, что больше не является игроком «Кубани», за которую выступал с февраля этого года.
– Есть информация, что на высшем уровне лоббируют ваши интересы, чтобы Фоменко вызвал вас в сборную Украины. Уже готовы ехать?
– Я об этом не знаю. У меня свои проблемы, я только забрал контракт у «Кубани».
– Уже отдали вам контракт, то есть вы не игрок «Кубани»?
– Да, все правильно, контракт забрал.
– В Украину лететь будете?
– Получается, да, полечу через Украину… на Украину – там семья меня ждет.
– Какие предложения есть из Украины?
– Не могу говорить, нужна тишина.
– Топ-клубы Украины?
– С чего вы взяли, что это будет Украина?
– Даже так. В Европу поедете?
– Не могу говорить, агент занимается.
– Нет обиды на Фоменко, что перестал вызывать?
– А какие обиды? Нужно было улучшать кондиции. Вот я 9 игр сыграл, забил 3 гола. На это были объективные причины: другой клуб, другой чемпионат, другая страна. У нас не получилось с «Кубанью», вот и все.
– А «Кубань» деньги отдала?
– Этим будут заниматься юристы, не я.