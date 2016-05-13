«Мордовия» и «Амкар» не прошли лицензирование РФС на новый сезон

По словам пресс-атташе «Мордовии» Виталия Лаптева, что саранский клуб пока не прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) для выступления в новом сезоне. Лаптев заверил, что «Мордовия» пройдет необходимые процедуры в ближайшее время.

«На данный момент «Мордовия» еще не получила лицензию. Клуб получит ее либо сегодня, либо завтра. Это рабочие моменты, которые мы не урегулировали вчера. Нужно прислать еще один документ. Если мы сделаем это сегодня, то получим лицензию сегодня, если нет, то в понедельник», — сказал он.

Отметим, что также лицензирование не прошел и «Амкар».

«Нет, лицензию клуб не получил. Есть определенные нарушения. Занимаемся их устранением», — сказал директор пермского клуба Игорь Резвухин в интервью «Р-Спорт».