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  • Гаджиев: «Ошибка Селихова повлияла на ход матча с «Тереком»

Гаджиев: «Ошибка Селихова повлияла на ход матча с «Тереком»

13 мая 2016, 01:14

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итога матча 28-го тура чемпионата России с «Тереком». Напомним, встреча состоялась сегодня в Грозном и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

– Эмоции разные вызвал матч. С одной стороны негативные — мы слишком легко пропустили первый гол, такая ошибка… Очень часто случается, когда вратарь свой угол не закрывает, пытается гадать. Серьезным образом повлиял на ход игры. «Терек» мог еще забить, не только второй гол. Предпосылок для острых атак было много. Слишком уж авантюрно мы стали играть. Вторым таймом я доволен, хотя гол не удалось забить. И прессинг был, и позиции хорошие для удара. Мастерства не хватило, острых передач. Второй тайм команда провела на уровне, учитывая, что в составе, который заканчивал матч, всего три игрока были с прошлого года.

– Чем объясните ранние замены?

– Неудовлетворительной игрой центрфорварда Дайка, травмой Олега Мищенко и желанием приберечь немного опорного полузащитника, на которого выпадает большая нагрузка.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Ахмат Селихов Александр Гаджиев Гаджи
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