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    Кечинов: «Появление Песьякова и Кутепова добавило порядка в оборону «Спартака»

    Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе над «Уралом» (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ, отметив, что появление в последних матчах в составе красно-белых голкипера Сергея Песьякова и защитника Ильи Кутепова добавило обороне команды надежности и порядка.

    «Игра была равна. Не могу сказать, что «Спартак» сильно выделялся, но Квинси Промес отлично сыграл на добивании, и красно-белые довели матч до победы. Более того, команде вновь удалось не пропустить. Сухую серию «Спартака» связываю с появлением Сергея Песьякова в воротах и Ильи Кутепова в защите. В обороне появился порядок.

    «Спартаку» сейчас требуются очки, чтобы выполнить поставленную задачу. Победа над «Уралом» позволяет рассчитывать на выход в еврокубки. К тому же календарь позволяет верить в удачный исход. Правда, с «Тереком» будет непросто. Но у главного соперника «Спартака» за еврокубки «Локомотива» расписание еще сложнее», – отметил Кечинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.05.2016 21:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 07:18

      Ну не скажу что прям безупречно -но улучшения видны.Согласен с тем что на пользу убрали Граната,правда не понимаю почему Камбарова в основу не ставят.

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      Рейтинг: +293

      VVK13 12 мая 2016, 22:52

      граната убрали вот вам и игры на ноль, как ребенка катали его

      4
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > VVK13 13 мая 2016, 09:29

      Так в матче с бомжами все голы на его совести.

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