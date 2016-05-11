АПЛ. «Сандерленд» одержал спасительную победу, отправив «Ньюкасл» и «Норвич» в Чемпионшип

В перенесенном матче 30-го тура АПЛ «Сандерленд» обыграл «Эвертон» со счетом 3:0. Один гол забил Патрик ван Анхольт, дублем отметился Ламине Коне.

Эта победа гарантировала «Сандерленду» сохранение прописки в АПЛ, лишив «Норвич» и «Ньюкасл» шансов остаться в высшем дивизионе.

Во встрече 35-го тура «Норвич» обыграл «Уотфорд».

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Сандерленд – Эвертон – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – ван Анхольт; 2:0 – Коне, 42; 3:0 – Коне, 56.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Норвич – Уотфорд – 4:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Дини, 11; 1:1 – Редмонд, 15; 2:1 – Мбокани, 18; 3:1 – Каткарт (в свои ворота), 37; 3:2 – Игало, 51; 4:2 – Мбокани, 57.

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