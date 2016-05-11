Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Виллаш-Боаш: «Знаю, что Березуцкий был рад давать комментарии, но пенальти были чистыми»

Виллаш-Боаш: «Знаю, что Березуцкий был рад давать комментарии, но пенальти были чистыми»

11 мая 2016, 22:17
2

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о судействе в матче 28-го тура РФПЛ против «Мордовии» (3:0), а также прокомментировал слова Василия Березуцкого о работе арбитров в финале Кубка.

«Был недоволен, потому что были определeнные моменты против Дзюбы в штрафной, против него действовали достаточно жeстко, но судья не назначал 11-метровые. По второму тайму сказать нечего. Думаю, что те пенальти, которые были поставлены в ворота «Мордовии», были абсолютно справедливыми. Но я знаю, что Березуцкий был очень рад давать комментарии после финального матча, говоря о пенальти, хотя они были абсолютно чистыми.

Можно вспомнить наш матч со «Спартаком», где было три пенальти – три нарушения на Дзюбе в штрафной. Сегодня происходило, по сути, то же самое. Были претензии в перерыве, сейчас претензий никаких нет. В целом, это ваше дело – разбирать такие моменты, анализировать такие ситуации», — сказал Виллаш-Боаш в эфире канала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мордовия Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zeff
1463005883
Березуцкий это само невежество. Не стоит обращать внимание.
Ответить
vladimir-7
1463030524
Подумаешь, газпром проплатил и пожалуйста вам два пенальти для уверенной победы. Деньги ведь народные, а не свои.
Ответить
Главные новости
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
1
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
4
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Все новости
Все новости
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+