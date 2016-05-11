Виллаш-Боаш: «Знаю, что Березуцкий был рад давать комментарии, но пенальти были чистыми»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о судействе в матче 28-го тура РФПЛ против «Мордовии» (3:0), а также прокомментировал слова Василия Березуцкого о работе арбитров в финале Кубка.

«Был недоволен, потому что были определeнные моменты против Дзюбы в штрафной, против него действовали достаточно жeстко, но судья не назначал 11-метровые. По второму тайму сказать нечего. Думаю, что те пенальти, которые были поставлены в ворота «Мордовии», были абсолютно справедливыми. Но я знаю, что Березуцкий был очень рад давать комментарии после финального матча, говоря о пенальти, хотя они были абсолютно чистыми.

Можно вспомнить наш матч со «Спартаком», где было три пенальти – три нарушения на Дзюбе в штрафной. Сегодня происходило, по сути, то же самое. Были претензии в перерыве, сейчас претензий никаких нет. В целом, это ваше дело – разбирать такие моменты, анализировать такие ситуации», — сказал Виллаш-Боаш в эфире канала «Наш футбол».