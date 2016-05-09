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    Василий Березуцкий: «Можно судьям давать экипировку «Зенита», давать «Зениту» кубки»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал судейство в матчах с «Тереком» в РФПЛ и с «Зенитом» в финале Кубка России.

    «Если проводить аналогии с судейством Егорова в финале Кубка России, то я думаю, что судейство в матче с «Тереком» не было предвзятым, но было совершенно нелояльным.

    А что касается судейства Егорова, то его квалификация не соответствует играм такого уровня. Ему надо судить либо в первой лиге, либо матчи с участием таких команд, как «Уфа» и «Амкар». В матчах с «Зенитом» 70 процентов свистков было в нашу сторону.

    Можно судьям выдавать экипировку питерского «Зенита», давать «Зениту» кубки, а другие команды пусть борются за другие места», – сказал Березуцкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 22:37
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +93

      barbardir 24 июля 2016, 14:23

      Вас раскатали в одну калиточку, так что иди и пересматривай свой гол англичанам - ничего лучше в твоей карьере уже не будет

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июля 2016, 11:44

      Скорпион жаловался на плохой характер своих соседей....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 23 июля 2016, 08:24

      Вася умеет разговаривать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      ivan941 11 июля 2016, 21:02

      в пользу ЦСКА тоже все время судят так что пусть не жалуется

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 11 мая 2016, 09:48

      Язык до Киева доведет.
      Язык и то поведает, чего голова не ведает.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 10 мая 2016, 14:44

      А что экиперовка цска у судей износилась???))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 10 мая 2016, 12:55

      Ай я яй, обидели Васютку. Сопли до коленей, слезы градом. Папашка Гинер кубок Васютке не купил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 10 мая 2016, 10:43

      Какие бы не были Амкар и Уфа , так уничижительно отзываться о соперниках по одной лиге не стоит --понятно ,что у Васи . в силу профессии в головёнке одни опилки ,но надо стремиться к уважению окружающих тебя.

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 мая 2016, 10:03

      Хоть Ростов стали нормально судить,знают что папа их в ротенберг потом)))

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 10 мая 2016, 09:07

      Слушать от коня жалобы по поводу нелояльности судей по крайней мере странно....

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