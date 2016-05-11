Сафонов: «Зенит» полон сил, чтобы оформить золотой дубль»

Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от матча «Мордовия» – «Зенит», в котором поставил на победу команды Виллаш-Боаша со счетом 2:0.

«Мордовия» набрала шесть очков, но вряд ли устроит такую бойню, как было с «Ростовом». «Зенит» после победы в Кубке России полон сил, чтобы оформить дубль и стать чемпионом. Для этого надо в выездной встрече набирать три очка.», – заявил Сафонов.

Полностью прогноз агента на 28-й тур Премьер-лиги можно увидеть здесь.