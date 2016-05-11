Аршавин: «Очень хочу вернуться к следующему туру»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о том, как проходит его реабилитация после полученного повреждения в игре с «Жетысу».

«Травму получил в матче с «Жетысу» 5 мая. Почувствовал боль в ноге и попросил замену. Дело было в микронадрыве задней поверхности бедра.

Сегодня уже приступил к пробежкам. Продолжу их завтра, и если нога будет вести себя нормально, в четверг начну тренироваться.

Очень хочу вернуться к следующему туру, поскольку 14 мая у нас важнейший матч с «Иртышом», идущим на втором месте», — сказал Аршавин.