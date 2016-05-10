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    Булыкин: «Состав у «Динамо» хороший, но игроки привыкли просто получать деньги»

    Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку главного тренера команды Андрея Кобелева.

    – Вина за результаты команды лежит только на Кобелеве?

    – У нас привыкли говорить, что во всем виноваты футболисты, а тренер и руководство не играют в футбол. Но я всегда повторял, что существует цепочка: молодежь, опытные игроки, тренер, спортивный директор, генеральный директор и президент. Если в этой цепочке нет взаимопонимания – клубу тяжело достигать высоких результатов, потому что все должны быть объединены одной целью, двигаться по той стратегии, которую выбрали до начала сезона. А в «Динамо» чувствуется, что не все профессионалы и не до конца понимают ситуацию.

    – Может, Кобелев стал жертвой этой стратегии оптимизации и омоложения состава?

    – Во-первых, состав у «Динамо» хороший. Во-вторых, в команду купили футболистов, которые нужны были Кобелеву. Я не все эти трансферы рассматриваю как логичные, но если тренер просил, чтобы ему купили этих ребят – то он должен отвечать за нынешние результаты команды.

    – Кто-то из новичков разочаровал?

    – Можно привести много примеров, почему я считаю трансферную политику неправильной, начиная с того, что купили не совсем тех ребят, и заканчивая тем, что не работает бонусная система в клубе, как во всех европейских командах. Из-за этого у игроков плохая мотивация. Они привыкли просто получать деньги и играть, как получится,– сказал Булыкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 20:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 мая 2016, 17:24

      Он сам денюжки любил , но потом правильно поехал в байер и голандию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 мая 2016, 16:58

      есть логика в его словах, про цепочку)

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 11 мая 2016, 03:12

      чего и сам проделывал не однократно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 мая 2016, 20:40

      Они привыкли просто получать деньги и играть, как получится,– сказал Булыкин.
      -Хочу в Динамо)))

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