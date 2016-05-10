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    Хохлов готов возглавить «Динамо»

    Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что не отказался бы возглавить столичный клуб. Напомним, сегодня в отставку был отправлен Андрей Кобелев, а исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявший молодежную команду клуба.

    – Проходила информация, что летом вы можете возглавить «Динамо».

    – На меня никто из клуба не выходил с таким предложением и ничего сказать по этому поводу я не могу.

    – Вам было бы интересно поработать с «Динамо"?

    – Естественно, да. Но поскольку предложений не поступало, обсуждать нечего.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 18:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 10 мая 2016, 23:00

      Каких таких хохлов???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 10 мая 2016, 21:03

      А представьте, что Динамо возглавит... Карпин. :D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2016, 20:10

      нет у нас тренеров как молодых так и уже опытных одни тренеришки

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 10 мая 2016, 19:30

      Хохлов, ты приколист, по тебе фнл плачет и то зря. Динамо и так плохо, решил Хохлов по миру пустить окончательно...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 10 мая 2016, 19:01

      Кубани тебе не хватило ,чтобы понять ,что ты никакой тренер)))

      3
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