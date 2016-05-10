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    «Динамо» подтвердило увольнение Кобелева

    Сегодня стало известно об увольнении главного тренера столичного «Динамо» Андрея Кобелева. Руководство клуба подтвердило это.

    «В связи с неудовлетворительными спортивными результатами команды в текущем сезоне руководством «Динамо» принято решение о расторжении контракта с главным тренером клуба Андреем Кобелевым по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Чикишев, в последние годы успешно работавший с молодежной командой клуба. Резервистов возглавит Кирилл Новиков, ранее помогавший в дубле Сергею Чикишеву.

    ФК «Динамо» благодарит Андрея Николаевича Кобелева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.05.2016 16:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +64

      baltica 11 мая 2016, 10:09

      Тупые дебилы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 10 мая 2016, 22:21

      зря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 10 мая 2016, 20:11

      Кобелева жалко... второй раз наступил на грабли...... ну а динамо уже давно заслужило пройти очищение в фнл.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > alp 12 мая 2016, 10:41

      Ты сектант?
      У тебя навязчивая идея "Очищение ФНЛ" , кто и от чего там очищается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 10 мая 2016, 19:27

      Наверное тот кто уволил Черчесова должен тоже быть уволенным и это будет справедливо, потому что угробили хорошую команду и ответственность лежит на руководстве, которые приняли неадекватные сумбурные решения!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 мая 2016, 18:33

      В 2006 году спас команду от вылета , а в 2008 довел до третьего места и право участвовать в Лиге чемпионов.
      С таким нынешним составом и странной работой судей ему удалось пока удержаться от зоны вылета.
      Новый тренер не исправит положение.

      1
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      Рейтинг: +348

      343443 10 мая 2016, 18:19

      мне динамо жалко. Неплохая была команда!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      koka7751 10 мая 2016, 18:08

      Денисова в "Кайрат", там Андрюха ждёт.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 10 мая 2016, 17:42

      Не удалось второе пришестие!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 мая 2016, 17:39

      Ну и зря Андрея Кобелева отстранили, кого поставите,нужно было дать
      возможность тренеру поработать с командой, а не ждать от него волшебства
      и сразу сделать команду лидером ПФЛ. Сожалею, команда стала показывать
      свою игру, а руководству надо биться за отстранение судей,а не тренера Динамо.

      5
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 10 мая 2016, 17:33

      Может и к лучшему.

      0
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