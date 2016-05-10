«Бавария» объявила о переходе Санчеса из «Бенфики»

Ряды «Баварии» пополнил полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес. Контракт между сторонами был подписан до 2021 года.

«Бавария» давно пристально следила за Ренату Санчесом, и, к счастью, нам удалось подписать его, несмотря на серьезную конкуренцию.

Ренату – быстрый, технически одаренный полузащитник с бойцовскими качествами, который в будущем усилит нашу команду», – дал оценку новичку команды председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Напомним, что ранее появилась информация о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера оценивалась в 80 миллионов евро.