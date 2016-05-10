Врач ЦСКА: «Пока нет точной информации о травме Оланаре»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что пока у клуба нет детальной информации о характере травмы и сроках восстановления нападающего Аарона Оланаре. По его словам, о сроках восстановления футболиста можно будет говорить только после артроскопии.

– Есть ли свежие новости по степени тяжести повреждения Оланаре и срокам его восстановления?

– Пока нет. Информацию мы дадим только после проведенной артроскопии. Сейчас готовим колено к ней, ведутся необходимые мероприятия медицинского характера. Задета ли передняя крестообразная связка сустава или речь идет только о повреждении боковых? Вы знаете, я не хочу заниматься шаманством. Ответы на все вопросы мы дадим только после артроскопии.

Напомним, что форвард получил травму 2 мая в финальном матче Кубка России против «Зенита» (1:4).