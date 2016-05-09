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  • Василий Березуцкий: «Можно судьям давать экипировку «Зенита», давать «Зениту» кубки»

Василий Березуцкий: «Можно судьям давать экипировку «Зенита», давать «Зениту» кубки»

9 мая 2016, 22:37
55

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал судейство в матчах с «Тереком» в РФПЛ и с «Зенитом» в финале Кубка России.

«Если проводить аналогии с судейством Егорова в финале Кубка России, то я думаю, что судейство в матче с «Тереком» не было предвзятым, но было совершенно нелояльным.

А что касается судейства Егорова, то его квалификация не соответствует играм такого уровня. Ему надо судить либо в первой лиге, либо матчи с участием таких команд, как «Уфа» и «Амкар». В матчах с «Зенитом» 70 процентов свистков было в нашу сторону.

Можно судьям выдавать экипировку питерского «Зенита», давать «Зениту» кубки, а другие команды пусть борются за другие места», – сказал Березуцкий.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок ЦСКА Зенит Ахмат Березуцкий Василий
Комментарии (55)
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A.A.Anzor
1462823037
Что правда то правда
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Prince_of_Dark
1462823351
Вот так заявление... бредит братец...
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Garrincha58
1462823377
ну что тут сказать если гнидер так говорит про судейство значит и васька-моська тоже тявкает туда же
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scikuni
1462824326
ахах вот и ругань мешков пошла, надеюсь оба мимо лч пролетят
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Excellent156
1462824761
Вася, у меня вот тут вопрос, кто там в 18 туре Амкару 2-0 проиграл? ЦСКА ведь, да? Цепанул ту команду, которая же и вас обыграла. Прежде, чем приравнивать команды к первой лиге, вспомни историю матчей, а потом уже моли языком сколько хочешь, пустослов.(Судейка помог, да?)
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S!D
1462825057
Это насколько надо о___ть, чтобы в открытую противиться арбитражу "как у всех". Чем Уфа и Амкар хуже коней? Такие-же команды. Только президента-мрази нет и больших денег, всё. Не из столицы? Значит судить можно как попало? Второй сорт? Фу... Брр
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CSKA №1
1462825965
Правильно все сказал!!!Зенитке присвистывали еще как!!!Там 2 пеналя а,уж тем более красной карточки и в помине не было!!!Вася сыграл в мяч и это четко видно на повторе а,балерина просто решил упасть и О ДА левый пеналь и удаление!!!!!Бомж продажный ваш Егоров!!!!!
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Zeff
1462830733
Ну что, Вася? Дядя Гинер обещал и не сделал? Свистят не туда, Кубок уплыл. Кончилась Мордовия.
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Alfonso Rodriges
1462831446
егоров ведь не просто так во всех спорных ситуациях в пользу зенита свистел нельзя же, чтобы государственная команда без титулов в сезоне осталась, они и так, бедняжки, не сыграют в лч в следующем году, надо хоть кубком их подбодрить а то как же оправдать многомиллионные трансферы за государственные деньги каждым летом тогда?
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mik1954
1462860430
Слушать от коня жалобы по поводу нелояльности судей по крайней мере странно....
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