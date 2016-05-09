Василий Березуцкий: «Можно судьям давать экипировку «Зенита», давать «Зениту» кубки»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал судейство в матчах с «Тереком» в РФПЛ и с «Зенитом» в финале Кубка России.

«Если проводить аналогии с судейством Егорова в финале Кубка России, то я думаю, что судейство в матче с «Тереком» не было предвзятым, но было совершенно нелояльным.

А что касается судейства Егорова, то его квалификация не соответствует играм такого уровня. Ему надо судить либо в первой лиге, либо матчи с участием таких команд, как «Уфа» и «Амкар». В матчах с «Зенитом» 70 процентов свистков было в нашу сторону.

Можно судьям выдавать экипировку питерского «Зенита», давать «Зениту» кубки, а другие команды пусть борются за другие места», – сказал Березуцкий.