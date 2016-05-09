Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Булыкин: «Мы можем помочь «Динамо» поддержкой. Скоро все закончится»

Булыкин: «Мы можем помочь «Динамо» поддержкой. Скоро все закончится»

9 мая 2016, 11:23
2

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромное поражение «бело-голубых» в матче 27-го тура со «Спартаком» (0:3).

«Я смотрел матч со стадиона, мне все понравилось: и атмосфера, и сама арена, смотреть было приятно. Футболисты играли неплохо, были опасные моменты и у тех, и у тех ворот, но, к сожалению, «Спартак» забил благодаря плохой игре «Динамо» в обороне. Так хозяева поля и выиграли матч.

Естественно, как динамовец, я не хочу попадания клуба в стыки. В этом вопросе все зависит от команды, пока она не находится в этой зоне. Будем верить и надеяться, что все сложится хорошо. Мы можем помочь «Динамо» своей поддержкой. Осталось до конца сезона три тура, скоро узнаем, чем все закончится», – сказал Булыкин.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Спартак Булыкин Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEMETSRUS
1462783921
удачи динамо все будет хорошо
Ответить
kykyi
1462784620
"Через три тура узнаем",глубокая мысль!
Ответить
Главные новости
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
3
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
10
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Все новости
Все новости
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
10
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
7
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+