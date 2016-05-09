Булыкин: «Мы можем помочь «Динамо» поддержкой. Скоро все закончится»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромное поражение «бело-голубых» в матче 27-го тура со «Спартаком» (0:3).

«Я смотрел матч со стадиона, мне все понравилось: и атмосфера, и сама арена, смотреть было приятно. Футболисты играли неплохо, были опасные моменты и у тех, и у тех ворот, но, к сожалению, «Спартак» забил благодаря плохой игре «Динамо» в обороне. Так хозяева поля и выиграли матч.



Естественно, как динамовец, я не хочу попадания клуба в стыки. В этом вопросе все зависит от команды, пока она не находится в этой зоне. Будем верить и надеяться, что все сложится хорошо. Мы можем помочь «Динамо» своей поддержкой. Осталось до конца сезона три тура, скоро узнаем, чем все закончится», – сказал Булыкин.