Блан второй раз подряд стал лучшим тренером Франции

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан второй раз подряд стал лучшим тренером сезона 2015/2016 во Франции. Столичные футболисты стали чемпионами страны, выиграли Суперкубок Франции. 21 мая парижане имеют шанс стать обладателями и Кубка Франции в случае победы в финале над «Марселем». Кроме этого, «ПСЖ» прошел в Лиге чемпионов до четвертьфинальной стадии, уступив «Манчестер Сити».

Блан уже третий раз в своей карьере завоевывает этот титул. В 2008 году он впервые получил его, тренируя «Бордо».