«Наполи» установил новый рекорд по набранным очкам в Серии А

«Наполи», отпраздновавший победу в матче 37-го тура Серии А с «Торино» (2:1), установил новый клубный рекорд по набранным очкам в чемпионате. После сегодняшнего выигрыша в активе неаполитанцев стало 79 баллов, что на один балл больше, чем команде удавалось набрать в сезонах-2012/13 и 2013/14, когда она останавливалась на отметке в 78 турнирных очков.

За тур до завершения первенства «Наполи» располагается на второй строчке в таблице. Его ближайший преследователь – «Рома» – набрала на два очка меньше и все еще сохраняет шансы обойти подопечных Маурицио Сарри. Для этого «волкам» нужно непременно побеждать «Милан» в последнем матче сезона и надеяться, что неаполитанцы потерпят неудачу в домашней встрече с «Фрозиноне».

Напомним, заключительный тур Серии А состоится 14-15-го мая.