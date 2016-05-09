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  • Кутепов: «Мне комфортно играть с любым партнером по обороне»

Кутепов: «Мне комфортно играть с любым партнером по обороне»

9 мая 2016, 00:50
1

Защитник «Спартака» Илья Кутепов после победного поединка с «Динамо» в 27-м туре РФПЛ признался, что чувствует себя комфортно на поле с любым партнером по обороне. Напомним, что в матче с бело-голубыми связку с Кутеповым в центре защитной линии составил Сальваторе Боккетти, в то время, как в игре прошлого тура с «Локомотивом» партнером защитника был Александр Пуцко.

– «Спартак» не пропустил. Это, наверное, для вас самое главное, как для защитника?

– Да, потому что мы выполняем свою задачу, а нападающие выполнили сегодня свою. Команда сыграла отлично.

– При этом были моменты у ворот «Спартака», и где-то «Динамо» не повезло.

– Безошибочно нельзя сыграть ни в одном матче. «Динамо» – хорошая команда, создавала моменты, но должно же было нам когда-то повезти?

– С кем вам комфортнее играть: с Боккетти или с Пуцко?

– Странный вопрос. Когда требует ситуация, можно с любым партнером сыграть и это никак не повлияет на ситуацию на поле. Мне комфортно с любым.

– Болельщики здорово поддерживали вашу команду, потому что жаждут, чтобы «Динамо» опустилось в первую лигу.

– Хочу сказать нашим фанатам отдельное спасибо, потому что они очень хорошо нас поддерживали, гнали команду вперед. Мы их слышали.

– «Динамо» было одним из самых легких соперников в сезоне?

– Нет, в этом сезоне нет легких соперников.

– Но с ними было комфортно играть?

– Это немного неточная формулировка, потому что была очень упорная борьба.

– Как думаете, они смогут удержаться в Премьер-лиге?

– Я желаю им удачи, и пусть они решат свои задачи, которые ставят перед собой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Локомотив Боккетти Сальваторе Пуцко Александр Кутепов Илья
Комментарии (1)
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Диктор
1462768723
Молодец,тактично отвечает и в принципе неплохо играет.Удачи.
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