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  • Хохлов: «У «Ростова» нет опыта борьбы за чемпионство? У «Спартака» есть, и что?»

Хохлов: «У «Ростова» нет опыта борьбы за чемпионство? У «Спартака» есть, и что?»

8 мая 2016, 09:48
16

Бывший главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов пожелал «Ростову», на настоящий момент занимающему второе место, стать чемпионом России.

«Еще осенью многие эксперты заявляли, что высокое место ростовчан в турнирной таблице – случайность и команда сдаст свои позиции, но она до сих пор продолжает борьбу за первое место, чего ей и желаю. Я очень бы хотел, чтобы этот клуб стал чемпионом.

Они в этом году заслужили этого работой тренера и футболистов. Они до сих пор находятся на лидирующих позициях за счет организации игры, коллектива, объединенного одной целью. Плюс грамотная рука тренера, который расставил ребят, четко объяснил им, как надо действовать, и они выполняют его установку.

Отсутствие опыта у «Ростова» абсолютно не имеет значения. Что значит, нет опыта борьбы за чемпионство? У «Спартака», например, большой опыт в этом деле, и что?», — заключил Хохлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Кубань (ЛФЛ) Хохлов Дмитрий
Комментарии (16)
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ljrljr0505
1462691168
ростов- хороший клуб, и если станут первыми неудивительно
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Дмитрий Александрович
1462692554
Удачи Ростову!
Ответить
xuba
1462694608
Ростов будет 2
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sargassov
1462695595
Опыт игры с ЦСКА и Зенитом есть, осталось научиться проходить Мордовию и Анжи
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komandos99
1462696923
Какая только дворняга не тяфкает сегодня на Спартак
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compka
1462701824
А у Рубина был опыт?
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ALeX-161-rus
1462702273
Хорошо сказал,только Спартаковским болелам не очень приятно,чуть иначе надо было выразиться....
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deinego77@yandex.ru
1462710831
Здорово сказал! Согласен полностью!
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