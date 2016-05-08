Хохлов: «У «Ростова» нет опыта борьбы за чемпионство? У «Спартака» есть, и что?»

Бывший главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов пожелал «Ростову», на настоящий момент занимающему второе место, стать чемпионом России.

«Еще осенью многие эксперты заявляли, что высокое место ростовчан в турнирной таблице – случайность и команда сдаст свои позиции, но она до сих пор продолжает борьбу за первое место, чего ей и желаю. Я очень бы хотел, чтобы этот клуб стал чемпионом.

Они в этом году заслужили этого работой тренера и футболистов. Они до сих пор находятся на лидирующих позициях за счет организации игры, коллектива, объединенного одной целью. Плюс грамотная рука тренера, который расставил ребят, четко объяснил им, как надо действовать, и они выполняют его установку.



Отсутствие опыта у «Ростова» абсолютно не имеет значения. Что значит, нет опыта борьбы за чемпионство? У «Спартака», например, большой опыт в этом деле, и что?», — заключил Хохлов.