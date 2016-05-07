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  • Тошич: «На чемпионство в РФПЛ претендуют четыре-пять команд»

Тошич: «На чемпионство в РФПЛ претендуют четыре-пять команд»

7 мая 2016, 17:54
1

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич оценил шансы армейцев и других клубов на чемпионство в РФПЛ. Отметим, что на данный момент красно-синие возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

– Психологически какая ситуация сложнее: когда команда догоняет «Зенит», как это было два года назад, или теперешняя, когда, наоборот, уже соперники дышат в спину?

– Разницы особой нет, задачи клуба от этого не меняются. Давление на нас в любом случае серьезное, но такое же испытывают на себе и «Ростов», и «Зенит». Сейчас важно каждое очко, потому что борьба наверняка будет до последнего тура. Два года назад никто до поры до времени не думал, что мы сможем выиграть «золото», сейчас нас с осени называют одними из главных фаворитов. Лично мне больше по душе, когда все в твоих руках. Не нужно ждать осечки соперника, нужно выигрывать свои матчи.

– В таком случае, кто сейчас основной конкурент ЦСКА, «Ростов» или «Зенит»? Вас удивило разгромное поражение питерцев от ростовчан?

– На протяжении последних лет наш главный соперник «Зенит», и с самого начала этого чемпионата я знал, что все повторится. Но остается совсем мало туров до конца, а «Ростов» в таблице выше питерцев, с этим нельзя не считаться. Эта команда вообще не пропускает голов, а дома не проигрывает. Если честно, я был уверен, что «Зенит» не уступит в Ростове-на-Дону. А получился разгром. Сейчас каждая из четырех-пяти команд имеет шансы на титул. Я бы, кстати, особо выделил «Краснодар», потому что из всех команд у них самый легкий календарь. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, концовка будет очень интересной!

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (1)
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mik1954
1462642949
Ну коню Тошичу волноваться не о чем, в их команде имеется кудесник подковерных игр ленорыч, т.е. от ближайших конкурентов получили, т.к. они не покупаются, а с остальными все полный нормалек будет....
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