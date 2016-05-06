«Барселона» находится в поисках нового нападающего

«Барселона» во время летнего трансферного окна планирует усилить атакующую линию команды. Сообщается, что руководство каталонского клуба заинтересовано в приобретении нападающего «Севильи» Кевина Гамейро и форварда «Депортиво» Лукаса.

По данным Transfermarkt, стоимость Гамейро составляет 15 миллионов евро, Лукаса – 10. В нынешнем сезоне француз провел за «Севилью» в Примере 31 матч, в которых забил 16 голов. Испанец отметился таким же количеством забитых мячей, однако провел на три встречи больше.