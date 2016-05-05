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Отец Нойштедтера: «Роман мечтает играть за сборную России»

5 мая 2016, 23:36
3

Петр Нойштедтер – отец полузащитника «Шальке» Романа Нойштедтера, – отметил, что его сын мечтает защищать цвета национальной сборной России.

«Когда говорят, что Ромка не русский и не заслуживает играть в сборной, мне смешно становится. А какая тогда наша семья? Предки, да – немцы, но они приехали в Российскую империю еще во времена Петра Первого и Екатерины. Корабли строили, заводы. Осели в Запорожье и Поволжье, нормально жили до Великой Отечественной войны. А там, в 1941 году, вы же знаете, вышел указ – считалось, что этнические немцы могут покрывать гитлеровских шпионов – и родственников погнали через весь Союз. Так оказались в Киргизии. Мама работала швеей, папа – на автобазе. Но у нас все хорошо было: дача, машина, квартира…

Есть ли подвижки у Романа с получением российского паспорта? Шанс есть. Мы недавно общались. Он говорит: «Папа, мне кажется, все получится».

Рома родился в Днепропетровске и хотел играть за сборную Украины? Тогда на нас вышла Федерация. Да, Рома хотел играть за родную сборную. Я попробую объяснить, надеюсь, вы поймете. Он родился в стране под названием Советский Союз. Там говорили по-русски, все были едины. Для него родина и Днепропетровск, и Алма-Аты, и Москва – как столица всей страны. Мы русские, советские немцы, которые знают свои корни, уважают их. И если сейчас есть предметный интерес из России, то Рома с удовольствием на него откликнется. Играть за сборную – его мечта», – сказал Нойштедтер-старший.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Шальке-04 Россия Нойштедтер Роман
Комментарии (3)
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TY13R
1462481095
идиот чистой воды, за Украину нужно играть а не за Россию, ты где родился ???? редчайший идиот просто...
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Chesn0k
1462482586
батя красавец, всё правильно разложил
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Barsuk52
1462530593
Комментарий удален.
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