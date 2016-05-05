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    Мутко: «Проблема российских судей не в предвзятости, а в квалификации»

    Президент РФС Виталий Мутко остался недоволен работой главного арбитра Игоря Федотова в матче 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Судья на матче «Локомотив» — «Спартак» действительно допустил ошибку, но оценки по судейству уже приняты. Проблема, считаю, не в предвзятости, а в квалификации. Уже говорил, что у нас должен быть рейтинг арбитров, исходя из позиций которого будут назначаться судьи на игры. Нельзя экспериментировать на таких играх, когда одна команда борется за медали, а другая — за еврокубковую зону. Поставили Федотова, молодого парня, а он, может, через 3-4 года станет отличным арбитром. Вот таких экспериментов я не понимаю».

    Министр спорта РФ также прокомментировал слова президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая осталась крайне недовольна судейством в этом матче.

    «Я понимаю Смородскую, сам был президентом. Знаю, каково это, когда вкладываешь в команду колоссальный ресурс и душу. А в футболе в один момент из-за ошибки можно полностью испортить сезон. Не должно быть таких результативных ошибок», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2016 16:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 08:24

      Ну и новость. Да у нас все правительство с этой проблемой..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 мая 2016, 21:15

      проблема российских мудков в отсуствии мозгов и ответственности за свои действия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 мая 2016, 18:57

      Вот по квалификации и назначайте на матчи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 мая 2016, 18:13

      Вот только в нашем чемпионате так ноют по поводу судей, вон в 1/2 ЛЧ пеналь за уши в штрафную притянули и ничего никому голову не отрубили. Так там самые квалифицированные судьи, а толку?
      Повторы вводите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kulim 5 мая 2016, 17:12

      Проблема российского футбола не в судьях, а в муДко

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 5 мая 2016, 16:56

      по мне так если команда хорошо играет одна-две ошибки судьи не должны влиять на судьбу игр..не увидел фол на Шкулетиче, так создайте ещё пару моментов чтобы он убежал и забил, а то получается Локомотив сыграл плохо, а виноват судья..

      6
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 мая 2016, 16:56

      выгораживает предвзятость к зениту

      6
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