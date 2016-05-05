Маркевич опроверг информацию о переговорах с «Шахтером»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич опроверг информацию о ведении переговоров с «Шахтером» в интервью сайту болельщиков донецкого клуба.

– Появилась информация, что вы провели переговоры с руководством «Шахтера». Это правда?

– Нет, какой там. Никаких переговоров не было.

– Есть еще какие-то варианты дальнейшего трудоустройства?

– Я пока об этом не думаю. Есть предложения, но они мне не подходят. Сейчас надо нормально закончить сезон.

– По каким критериям не подходят? По финансовым условиям или по задачам, которые ставит клуб?

– Тут все вместе.

– Предложения из Украины в том числе, или только из-за рубежа?

– Из-за рубежа.

– Думаю, страны не назовете?

– Нет смысла, пока не будет чего-то конкретного. Мои агенты занимаются моим трудоустройством. Как оно будет дальше – не знаю. В принципе, у меня еще год контракта с «Днепром» – вдруг все поменяется за неделю.