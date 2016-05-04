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    Гацкан: «Мы не сравниваем себя с «Лестером», разве что в шутку»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан не отрицает, что у его команды много общего с чемпионом Англии «Лестером», но, по словам футболиста, ростовчане не сравнивают себя с «лисами».

    В данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидера ЦСКА на два очка.

    «Мы не сравниваем себя с «Лестером», разве что в шутку. Да, мы находимся в верхней части турнирной таблицы, а в прошлом сезоне были близки к вылету в низшую лигу, но с точки зрения игры, мы не может проводить сравнений. Не потому, что английская Премьер-лига лучше российской, просто игроки в каждой команде совершенно разные», – сказал футболист.

    Источник: ФИФА

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    04.05.2016 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 09:48

      Все сравнивают,потому что " из грязи в князи" в хорошем смысле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 мая 2016, 09:29

      Лестер уже чемпион, а у Ростова шансы резко упали.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ДАША Д 4 мая 2016, 13:58

      Да ни упали они.Еще 4 тура и у всех сложные игры. Так что будем посмотреть.

      0
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