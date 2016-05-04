Облак: «Можем быть счастливыми и гордиться собой»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией», в котором его команда уступила со счетом 1:2, но вышла в финал турнира благодаря результату первой встречи (1:0).

«Мы знали, что будет трудно. Первый тайм «Атлетико» провел плохо, но мы понимали, что нужно забить хотя бы один гол, и сделали это после перерыва. Мне было неприятно пропустить после удара Хаби Алонсо со штрафного, но это футбол. К счастью, после первого тайма «Бавария» вела всего лишь со счетом 1:0, а мы забили в начале второго тайма. В конце концов, это самое главное. Мы в финале. Мы можем быть счастливыми и гордиться собой», – сказал Облак.