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  • Симеоне: «Бавария» – самый сильный соперник, с которым мне приходилось встречаться»

Симеоне: «Бавария» – самый сильный соперник, с которым мне приходилось встречаться»

4 мая 2016, 01:36
7

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от выхода своей команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня мадридский клуб со счетом 1:2 потерпел поражение от «Баварии», но по сумме двух встреч взял верх над своим соперником.

«Сегодня мы играли против самого сильного соперника, с кем мне приходилось встречаться за всю карьеру. Особенно это касается первого тайма. Я в прямом смысле влюбился в то, что наблюдал на поле, ведь и моя команда играла отменно. Мы справились с давлением и забили, пусть даже сделать это было очень трудно. Мы сотворили невероятное. Обыграли уже два из трех ведущих клубов Европы.

Я горжусь своими игроками и тем, как они работали на поле. Наш сегодняшний соперник был невероятно силен. Мы же старались использовать свои сильные стороны и тот футбол, который мы умеем показывать и который нам позволяли показывать с имеющимся у нас подбором игроков. Теперь у нас есть шанс выиграть финал, к которому мы подготовимся как можно лучше. А там поглядим, насколько будет возможна победа.

Мы не случайно так хорошо выступаем – мы развиваемся как команда. У нас много молодых игроков, это заслуга клуба. Футболисты привыкают к стилю команды. Мы любим нашу манеру игры. Теперь мы в финале и хотим выиграть его тоже», – сказал Симеоне.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Атлетико Бавария Симеоне Диего
Комментарии (7)
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USAforCHELSEA
1462325023
Какой же он красавец, никогда не забудути как он играл, наблюдать за ним в живую было огромное удовольствие, одним словом - боец. Гвардиола ещё никому ничего не доказал, надеюсь и с сити облажается со своими запросами. Очень рад когда деньги в футболе проигрывают!!!
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sprint5
1462329157
вы молодцы
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swot1205
1462334184
Красавцы
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rusti2006
1462339944
Молодцы Атлетико!
Ответить
mig28
1462346118
Заслужили играть в финале!
Ответить
Эрзя
1462386428
Порви Реал в финале!
Ответить
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