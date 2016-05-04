Симеоне: «Бавария» – самый сильный соперник, с которым мне приходилось встречаться»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от выхода своей команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня мадридский клуб со счетом 1:2 потерпел поражение от «Баварии», но по сумме двух встреч взял верх над своим соперником.

«Сегодня мы играли против самого сильного соперника, с кем мне приходилось встречаться за всю карьеру. Особенно это касается первого тайма. Я в прямом смысле влюбился в то, что наблюдал на поле, ведь и моя команда играла отменно. Мы справились с давлением и забили, пусть даже сделать это было очень трудно. Мы сотворили невероятное. Обыграли уже два из трех ведущих клубов Европы.

Я горжусь своими игроками и тем, как они работали на поле. Наш сегодняшний соперник был невероятно силен. Мы же старались использовать свои сильные стороны и тот футбол, который мы умеем показывать и который нам позволяли показывать с имеющимся у нас подбором игроков. Теперь у нас есть шанс выиграть финал, к которому мы подготовимся как можно лучше. А там поглядим, насколько будет возможна победа.

Мы не случайно так хорошо выступаем – мы развиваемся как команда. У нас много молодых игроков, это заслуга клуба. Футболисты привыкают к стилю команды. Мы любим нашу манеру игры. Теперь мы в финале и хотим выиграть его тоже», – сказал Симеоне.