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    Лига чемпионов. «Реал» вышел в финал благодаря голу Фернандо в свои ворота

    В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в двух играх команд отправил в свои ворота полузащитник манкунианцев Фернандо.

    В финале «Реал» сыграет с «Атлетико, решающий матч состоится в 28 мая.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответные матчи

    Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Фернандо (в свои ворота), 20.

    Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Иско (Хамес Родригес, 66), Роналду, Хесе (Лукас, 55), Бэйл.

    Манчестер Сити: Харт, Клиши, Отаменди, Компани (Мангала, 10), Санья, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Туре (Стерлинг, 60), Навас (Ихеначо, 68), Агуэро.

    Предупреждения: Санья, 24; Де Брюйне, 30; Фернандо, 70; Лукас, 81; Отаменди, 90+2.

    Судья: Дамир Скомина.

    Бавария (Мюнхен) – Атлетико (Мадрид) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Алонсо, 31; 1:1 – Гризманн, 53; 2:1 – Левандовски, 74.

    Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо, Видаль, Коста (Коман, 73), Рибери, Мюллер, Левандовски.

    Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке (Савич, 90), Фернандес (Феррейра-Карраско, 46), Гризманн (Тейе, 82), Торрес.

    Предупреждения: Мартинес, 84 Хименес, 33.

    Судья: Чунейт Чакир.

    Первый матч – 0:1

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 23:38
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    Комментарии92
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    • ...
      Рейтинг: +33

      Russianrfs 5 мая 2016, 14:11

      Хуже игры не видал... реал срач

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      latka1 5 мая 2016, 09:24

      !Hala Madrid!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      AfterAll14 5 мая 2016, 05:13

      Игроки Сити играли как и полагается наемникам играющим за деньги:
      10 минут до конца - "ну мы проиграли, хуле, расходимся".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      rjj 5 мая 2016, 04:34

      Удачи Атлетико

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 мая 2016, 03:24

      Что и требовалось доказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 5 мая 2016, 01:58

      им всегда везёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      benz665 5 мая 2016, 00:24

      Манчестер вообще никакой был

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 5 мая 2016, 00:16

      Там Бейл гол забил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > МЮЮЮЮЮЮЮЮ 5 мая 2016, 01:14

      вот вот

      0
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    • ...
      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 5 мая 2016, 00:16

      Твою мать там не было автогола!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > МЮЮЮЮЮЮЮЮ 5 мая 2016, 01:14

      вот вот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 5 мая 2016, 00:15

      Удачи,Зидан.

      0
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