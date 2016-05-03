Степаненко: «После матча с «Динамо» получаю много угроз, «Шахтер» выделил мне охранников»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился последствиями драки с футболистами киевского «Динамо». Напомним, что после матча 24-тура украинской Премьер-лиги футболист заявил, что его дружба с Андреем Ярмоленко закончена.

«Никто не звонил, никто не извинялся. Не о чем говорить. Я получаю сейчас очень много угроз. В основном пишут в соцсетях. Переживаю не за себя, а за семью.

Смена жилья? Клуб выделил мне охранников. «Шахтер» всячески заботится о безопасности моей семьи, поэтому, думаю, до такого шага не дойдет», – приводит слова Степаненко Depo.