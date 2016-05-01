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    Степаненко: «Хочу заявить на всю Украину, что моя дружба с Ярмоленко закончена»

    Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал драку с Андреем Ярмоленко в концовке матча «Шахтер» — «Динамо» (3:0), которая возникла из-за того, что футболист донецкой команды поцеловал эмблему клуба.

    «Хочу заявить на всю Украину, что моя дружба с Ярмоленко закончена. Будем играть в сборной, но дружба точно закончена.

    Да, я поцеловал эмблему «Шахтера», так делают во время дерби. А если бы мне колено сломали? Кажется, это был Ярмоленко. Я простил ему бросок моей футболки после предыдущего матча, но это было умышленно», — заключил Степаненко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.05.2016 22:37
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 2 мая 2016, 21:37

      да давно всем понятно было что Ярмола убогое чмо.неужели кто-то удивился?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      kostya_polyanski 1 мая 2016, 23:38

      ярмола крысак

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 1 мая 2016, 23:16

      Поддерживаю.Ярмоленко хамло вонючее.

      6
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